Стало известно, где в Тюменской области зарплаты больше 150 тысяч рублей

По данным Тюменьстата, в Тюменской области среднемесячная начисленная зарплата в первом полугодии составила 79 тыс. 271 руб., что выше прошлогоднего показателя на 116,9%. Однако в некоторых сферах платят в два и даже в три раза больше.

На 25,4% выросли зарплаты у задействованных в добыче нефти и природного газа, в первом полугодии они составили 227 тыс. 197 руб. В сфере предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых платили 186 тыс. 690 руб. – на 19,6% больше, чем годом ранее.

Высоко ценятся специалисты в производстве химических веществ и химических продуктов. Их зарплаты также увеличились почти на четверть (24,8%) до 179 тыс. 499 руб.

Высокие зарплаты и в производстве машин и оборудования – 164 тыс. 575 рублей, на 13,1% выше прошлогоднего показателя.

170 тыс. 225 руб. в среднем начисляли за научные исследования и разработки, это на 31,4% больше по сравнению с прошлым годом, сообщает Вслух.ру.