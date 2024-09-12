В Минпросвете рассказали о ключевых заявлениях Кравцова на Общероссийском родительском собрании

Министр просвещения Сергей Кравцов 11 сентября провел XI Общероссийское родительское собрание, основное из сказанного - учебный год 2024/25 начался в штатном режиме, в школах продолжается развитие единых основных учебных программ, внедряемых с 2023 года.

Остальные ключевые заявления:

– В учебном плане 2024 года количество часов на изучение математики, информатики, физики, химии, биологии на углубленном уровне стало самым большим за историю школьного образования начиная с 1956 года.

– Обществознание снова будет преподаваться только в 9–11-х классах.

– Внимание будет уделено не только предметам ЕГЭ, но и таким дисциплинам, как изобразительное искусство, труд, ОБЗР, физкультура, музыка.

– Конкурс в педагогические университеты страны в этом учебном году составил около 10 человек на место.

– К 2030 году около половины колледжей будут включены в программу "Профессионалитет".

– Утвержден новый порядок проведения аттестации педработников. Полученная квалификационная категория является бессрочной.

– 1 марта 2025 года вступит в силу закон, снижающий документационную нагрузку на образовательные организации и педагогов.

– Особое внимание уделяется снижению разницы в уровне зарплат, повышению окладов, на которые рекомендуется направлять не менее 70% фонда оплаты труда организации.

– По поручению Президента ведется работа над созданием Всероссийского родительского комитета.