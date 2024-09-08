Рекорд по обороту платных услуг установила Тюменская область

По данным Тюменьстата, тюменцы в июле заплатили за платные услуги 16 млрд 754,4 млн рублей. Это на 10,3% выше, чем годом ранее, и самый высокий оборот в 2023-2024 годах.

По динамике Тюменская области на втором месте в УрФО после Свердловской области, где зафиксирован прирост на 13,8%. Минусовая динамика сложилась на Ямале и в Курганской области. В целом по России общий чек вырос на 3,1%.

Всего за полгода тюменцы отдали за услуги 110 млрд 262,1 млн рублей. Прирост на 3,8% совпадает с общероссийским значением. Причем самым скромным на расходы оказался январь (14,7 млрд рублей), с февраля по май платежи превышали 15,5 млрд рублей. В июне они перешагнули планку 16,1 млрд рублей. Напомним, что за весь 2023 год оборот составил 165 млрд 080,6 млн рублей.

С начала года больше всего подорожали услуги зарубежного туризма (на 28,9%). Услуги пассажирского транспорта выросли в цене на 9,8%, ЖКУ и аренда квартир – на 8,7%, правовые – на 8,2%, телекоммуникационные – на 6,2%, сообщает Вслух.ру.