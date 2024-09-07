Тюменцы чаще покупают непродовольственные товары

По данным Тюменьстата, жители Тюменской области потратили в магазинах 55 млрд 599 млн рублей за июль. Год назад общий чек составил 49 млрд 727,4 млн рублей. А в канун Нового года, - 55 млрд 92,7 млн рублей.

Всего за семь месяцев жители оставили на кассах 368 млрд 599,2 млн рублей – на 14% больше, чем в тот же период 2023 года.

Основная часть расходов – 192 млрд 59,8 млн рублей за семь месяцев – традиционно приходится на непродовольственные товары. Объем покупок за год вырос на 16,1%.

За продовольственные товары, напитки и табачные изделия граждане заплатили 176 млрд 539,5 млн рублей – на 11,8% больше, чем в январе-июле прошлого года.

С учетом того, что в Тюменской области проживает 1 млн 616,6 тыс. человек, расходы на каждого составляют 32 тыс. 572 руб. В среднем 15 тыс. 600 руб. уходят на продукты, напитки и табак, 16 тыс. 972 руб. – на непродовольственные товары, сообщает Вслух.ру.