Какие симптомы у лихорадки Западного Нила

В южных и центральных регионах России отмечены случаи лихорадки Западного Нила. Заразились жители Татарстана, Астраханской и Рязанской областей.

Чаще заболевание протекает без симптомов, но у людей из групп риска — пожилых и с ослабленным иммунитетом — оно проявляется более явно: высокая температура, интенсивные головные боли и кожные высыпания.

"Начальные симптомы лихорадки Западного Нила очень напоминают клещевой энцефалит, так как у них общие возбудители. Важно обращать внимание на внезапное повышение температуры и интенсивные головные боли. В тяжелых случаях вирус может поражать центральную нервную систему. Для подтверждения диагноза выявляют специфические антитела в крови. В значительном количестве случаев антитела обнаруживаются случайно, что говорит бессимптомном заражении", — рассказала доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского государственного медицинского университета и кандидат биологических наук Мария Орлова.

По словам заведующего кафедрой зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского государственного университета Сергей Гашева, жителям Тюменской области опасная инфекция не грозит, сообщает АиФ-Тюмень.

"В начале лета была жаркая и сухая погода, сейчас высокая влажность и холодно, а такие условия не способствуют росту численности кровососов", – объяснил Сергей Гашев.