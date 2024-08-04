Как правильно спланировать электрику в доме

Арт-директор студии дизайна интерьера "ДИЗАЙН TO LIFE" Екатерина Островская рассказала об основных принципах расположения электрических розеток в квартире.

Для начала стоит разместить розетки в каждой комнате для подключения пылесоса. По мнению эксперта, идеальным местом для этого станет нижняя часть стены под выключателем при входе в комнату.

В зоне готовки на кухне розеток должно хватать на всю бытовую технику, которую планируется установить. Не забудьте и о выводе для подсветки под верхними шкафами: сделать его после ремонта будет проблематично.

Если планируется установка барной или полубарной стойки, то розетки следует смонтировать и над ней. Так вам будет удобнее работать на этом месте с ноутбуком или зарядить телефон.

Еще пару розеток необходимо расположить в обеденной зоне под столом и одну в откосе окна. Последняя пригодится для подключения новогодней гирлянды.

В гостиной важно не забыть о розетках для телевизора, ТВ-антенны и слаботочной интернет-розетки для прямого подключения телевизора к сети. Пространство около пола рядом с диваном можно использовать для установки торшера.

В спальне нужны розетки над прикроватными тумбочками, для телевизора, а также над и под столом, если он имеется. В детской комнате следует предусмотреть несколько розеток возле кровати и учебного места, сообщает Тюменская область сегодня.