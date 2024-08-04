Нижневартовцы шьют одеяла-невидимки для бойцов СВО

Антидроновые одеяла помогают прятаться военнослужащим от тепловизоров, установленных на вражеских беспилотниках. Укрылся им – и исчез с экранов приборов. Ночью это лучшая маскировка от противника. Такой запрос отправили сами ребята с передовой.

Нижневартовские волонтеры процесс изготовления полезной амуниции освоили еще в мае, а сейчас поставили производство на поток. Волонтеры роты "Боевое братство" за это время сшили 50 одеял-невидимок, сообщает Вслух.ру.

Покрывало состоит из оксфорда – это водоотталкивающая ткань плотностью 600 ден, плюс спанбонд плотностью 80 граммов, синтепон плотностью 100 граммов и двух спасательных одеял.

"Чаще всего люди думают, что нужна финансовая помощь. На самом деле нужны руки. Этот шаблон нужно разорвать", - рассказал волонтер Владислав Дудник.