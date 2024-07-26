Актеры тобольского драмтеатра сыграли "Медведя" в Астане

Тобольский драматический театр показал жителям столицы Казахстана спектакль "Медведь", перед началом спектакля зрителей, собравшихся в Государственном академическом русском театре им. Максима Горького, приветствовал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Мы привезли вам постановку Тобольского драматического театра "Медведь" по пьесе Чехова. Но это свое прочтение, связанное с историей Тобольска. ... Можно по-разному относиться к историческим личностям. Но история императорской семьи – это вечная семейная история любви, взаимной поддержки, даже тогда, когда все они понимали, к чему ведет их судьба. Я предлагаю вместе окунуться в то время", - обратился к зрителям глава региона.

В 1918 году в Тобольске находилась в ссылке царская семья Романовых. Известно, что иногда по вечерам император Николай II вместе с супругой и детьми устраивали театральные представления, разыграли и пьесу "Медведь". Как мог выглядеть этот семейный вечер, представил тобольский режиссер Валерий Медведев.

Спектакль прошел при аншлаге. Александр Моор выразил уверенность в том, что сотрудничество между Тюменской областью и Республикой Казахстан в сфере культуры будет продолжаться.

Кстати, это уже второе за год участие тобольского драмтеатра в бизнес-миссиях: в феврале "Медведя" показывали в Минске.