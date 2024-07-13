Тюменцы тратят на платные услуги более 9,5 тысячи рублей в месяц

По данным Тюменьстата за январь-май 2024 общий чек за пять месяцев составил 77 млрд 121,4 млн рублей, это на 2,9% больше, чем годом ранее. В среднем на каждого жителя приходится 9,5 тысячи рублей в месяц.

Ежемесячный оборот превышает 15,5-15,6 млрд рублей кроме января, когда платежи за услуги составили 14,7 млрд. Рекорд года пока установлен в мае — 15 млрд 664,3 млн рублей, на 1,7% больше по сравнению с прошлым годом.

По-прежнему интенсивнее всего дорожают услуги зарубежного туризма, но динамика постепенно снижается. В мае по сравнению с декабрем цены выросли на 20,1%. Телекоммуникационные услуги прибавили 6,2%, бытовые — 3,5%, правовые — 3,4%, образовательные — 2,8%, медицинские — 2,5%, сообщает Вслух.ру.