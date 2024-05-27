Программа переселения в Тюменскую область — воплощение надежд соотечественников

С 2013 года Государственная программа по переселению соотечественников в Россию открыла новые возможности для тысяч наших соотечественников, многие из которых нашли свой новый дом в Тюменской области. Их истории — свидетельства эффективности этой программы, направленной на содействие нашим соотечественникам в адаптации и реализации их потенциала.

Одним из ярких примеров является семья Александра Кулемина из Казахстана, которая переехала в Заводоуковск. Александр, имеющий среднее профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта, устроился специалистом по работе с молодежью в Центре развития детей и молодежи. Кроме того, он преподает основы безопасности жизнедеятельности в школе поселка Комсомольского.

"Благодаря программе переселения соотечественников я нашел свое место в Заводоуковске. Я очень благодарен администрации города за помощь и предоставленное жилье. У меня замечательные коллеги, и я признателен руководству Центра развития молодежи, школы в Комсомольском и специалистам департамента труда и занятости за их поддержку. Мы чувствуем себя здесь как дома. Ощущаем, что приносим пользу на этом месте и ценим оказанное нам доверие", - говорит Александр Кулемин.

История семьи Кулеминых — лишь одна из многих историй успеха, которые демонстрируют положительные результаты Государственной программы по переселению соотечественников.

Для получения дополнительной информации о программе можно обратиться на сайт "Переселение соотечественников в Тюменскую область" или в департамент труда и занятости населения Тюменской области по телефону +7 (3452) 42-60-33 или 42-61-26.

Государственная программа по переселению соотечественников в Тюменскую область предоставляет возможность для наших соотечественников реализовать свой потенциал, найти достойное место в жизни и стать частью нашего региона. Благодаря этой программе наши соотечественники не только находят новый дом, но и вносят свой вклад в развитие и процветание Тюменской области.

Фото из личного архива Александра Кулемина

