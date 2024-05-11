В Омутинском прошла акция за здоровый образ жизни

С 20 апреля по 03 мая 2024 года специалисты отделения срочной социальной помощи "Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних села Омутинское" провели акцию "Здоровому, разумному образу жизни – Да!".

Дети вместе с членами семей проводили зарядки или спортивные тренировки, стали участниками конкурсов рисунков, фотографий о здоровом образе жизни, записали более 20 видеороликов и рассказов о роли здорового образа жизни, семейных спортивных традициях, о важности правильного питания, гигиене, эмоциональном и физическом здоровье внутри своей семьи.

Одновременно специалисты центра и инспекторы по охране детства проводили тематические игры, мастер-классы для детей и родителей, индивидуальные консультации о разумном образе жизни в образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность на территориях муниципальных образований.

В акции приняли участие более 160 семей, 400 детей из шести курируемых территорий - Бердюжского, Омутинского, Юргинского, Упоровского районов, Заводоуковского и Голышмановского городских округов.

По материалам "СРЦН села Омутинское".