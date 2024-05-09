Александр Моор: будем верны памяти наших героических предков

Мы всегда будем беречь и крепко хранить историческую правду о великом подвиге нашего народа, победившего фашизм, сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественном собрании в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое состоялось в ДК "Нефтяник" в Тюмени:

Мы будем помнить погибших и благодарить за Великую Победу ныне живущих победителей. Будем и дальше заботиться о ветеранах войны, тружениках тыла, вдовах и детях военных лет. Будем верны памяти наших героических предков. Будем стоять, как и они, до победного. С праздником, земляки!

Участники торжественного собрания почтили память погибших защитников Родины минутой молчания. Александр Моор вручил орден Мужества младшему лейтенанту Павлу Орлову, а также награды Тюменской области представителям общественных организаций, оказывающих помощь участникам специальной военной операции.

По данным регионального правительства, с территории Тюменской области более 250 тысяч человек ушли на фронт. Более 103 тысяч не вернулись домой. На сегодня в нашем регионе проживает почти три тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, 63 из них – непосредственные участники боевых действий. Несмотря на возраст, эти люди полны позитивной энергии и оптимизма. Они восхищают своей стойкостью, силой духа и жизнелюбием.

"Наша страна заплатила огромную цену за Победу в Великой Отечественной войне. Только Мы должны помнить подвиг народа и рассказывать об этом нашим детям. Память о победителях будет жить всегда!" – подчеркнул Александр Моор.