Исетск гордится своим "человеком-пауком" и его спортивной семьей

Волейболиста Евгения Андреева земляки отлично знают. Двукратного чемпиона мира и Европы среди молодёжных команд, серебряного призёра Кубка ЕКВ и Кубка России по волейболу болельщики с любовью называют исетским человеком-пауком". А все из-за невероятной скорости его передвижения по площадке, реакции и сообразительности. Евгений хорошо “читает игру”, способен достать в защите любой, даже самый "мёртвый" мяч.

Успехи и способности волейбольного "супергероя" закономерны, так как Евгений рос в по-настоящему спортивной семье. Все в семье Андреевых - тренеры сборных команд или же сами когда-то состояли в сборных по волейболу.

Его родители - Татьяна и Александр, жили в разных концах тюменского региона, познакомились на соревнованиях по волейболу в Ялуторовске - там они учились в одном колледже. В этом году пара отпразднует "жемчужную" свадьбу. Вместе они уже 30 лет.

У Евгения есть сестра Анастасия. Разница в возрасте у них совсем не большая. Сестра, как и брат, тоже не представляет своей жизни без спорта. Оба со школьной скамьи входят в волейбольную сборную Исетского района. Сейчас любимый вид спорта для них уже стал профессией и смыслом жизни.

"В деревнях многие играли в разные виды спорта, не зацикливаясь на одном. Вот и наши родители пробовали себя в лыжах, хоккее, тяжелой атлетике и, конечно же, в волейболе. Приобщали нас к активности. Мы выросли в такой спортивной среде. И своих детей воспитывали так же", - рассказывает мама Евгения Татьяна.

Евгений благодарен своим родным за поддержку, которую, по его признанию он ощущал на всех соревнованиях, даже находясь далеко за пределами страны.

"Поддерживать друг друга - это фундамент успеха и хороших взаимоотношений. Без этого никак. Мы всегда друг другу помогаем, направляем. Часто ездим на соревнования к нашим детям. Даже когда сын был на турнире в Мексике, а там разница во времени с нами - 10 часов, мы всё равно смотрели онлайн все его выступления. Ни одной игры не пропустили! Буквально на днях Женя участвовал в сезоне "Pari Суперлиги", где его команда "Факел" из Нового Уренгоя стала четвертой. В праздничные дни у него начнутся выходные, и мы наконец-то сможем увидеться, ведь наш чемпион постоянно на сборах", - делится Татьяна.

Всегда рядом, всегда вместе: на спортивной площадке, на работе, дома, на отдыхе… И планы на будущее строят тоже вместе. В этом году тренерам семьи предстоят выступления со своими подопечными в финале областных Губернских игр "Тюменские просторы". Анастасия с мужем и дочками впервые готовятся принять участие в семейных стартах "Папа, мама, я - спортивная семья". Настроены на 1 место. А ее родители с братом уже становились победителями районного этапа и бронзовыми призерами регионального. Представители младшего поколения с честью продолжают традиции спортивной династии Андреевых-Стебековых. Их также больше всего прочего привлекает волейбол. Так что, наверняка, в семье еще появятся новые "супергерои".