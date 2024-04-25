Тобольские детсадовцы оказались в полиции

В Тюменской области в рамках акции "В гостях у полиции" дошкольники посетили Межмуниципальный отдел МВД России "Тобольский"



В рамках акции "В гостях у полиции" ребята из группы "Жемчужинка" детского сада № 7 города Тобольска посетили Межмуниципальный отдел МВД России "Тобольский".

Как уточнили в пресс-службе управления МВД по Тюмнской области, экскурсия началась с кинологической службы. Старший инспектор-кинолог Николай Багданов рассказал малышам о том, какие породы собак используются на службе в полиции, как кинологи ухаживают за своими подопечными и особенностях совместной работы. Капитан полиции продемонстрировал ребятам приемы дрессировки со своей подопечной бельгийской овчаркой по кличке "Доза". Собака с четкостью выполнила команды: "стоять", "лежать", "голос", "рядом" и другие. Мальчишки и девчонки с любопытством наблюдали за выполнением команд, восхищались и делились с кинологом рассказами о том, как сами заботятся о домашних питомцах.

Далее дошкольники познакомились с работой патрульно-постовой службы полиции. Командир отдельной роты ППСП Артур Таштамиров продемонстрировал гостям служебный автомобиль, рассказал, когда полицейские включают специальные звуковые и световые сигналы, как работает и для чего нужна радиостанция и носимый видеорегистратор.

Автомобиль вызвал особый интерес у юных экскурсантов, каждый захотел посидеть в патрульной машине и почувствовать себя полицейским. В завершении встречи сотрудники полиции напомнили мальчишкам и девчонкам о правилах поведения на дороге и мерах личной безопасности.

Фото 72.мвд.ру