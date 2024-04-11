Артисты "Зорей Тюмени" получили на конкурсе артистов балета и хореографов 4 награды

Артисты ГАНТ "Зори Тюмени" получили на Всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов 4 награды.

Большим гала-концертом 11 апреля завершится в Йошкар-Оле Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов, учрежденный Правительством РФ и Министерством культуры. В праздничном мероприятии примут участие победители конкурса, среди них артисты ГАНТ "Зори Тюмени".

В 2024 году конкурс проходил в номинации "Характерный и народно-сценический танец", отбор был очень серьезный, в финал смогли попасть 106 участников.

ГАНТ "Зори Тюмени" принимает участие в конкурсе второй раз, в 2021 году они получили диплом. В этом году хореографический талант жюри оценило гораздо выше. В народно-сценическом направлении ансамбль из пяти артистов занял 1-е место! Валерия Арцер, Виктория Кошукова, Алена Филиппова, Алена Ашарапова, Ульяна Хадиева великолепно показали три номера – "Куражки", "Девичья победная" и "Лирично-задорная".

Александр Пьянков с сольными номерами взял 2-е место. Дуэт Александра Пьянкова и Софьи Подгорбунских получил диплом.

Главный балетмейстер ГАНТ "Зори Тюмени" – заслуженный артист Российской Федерации Валерий В. Арцер отмечен специальной премией "За успешную подготовку участников конкурса".

"В России для нас нет значимее конкурса. Это очень серьезный профессиональный уровень. Номинация "Характерный и народно-сценический танец" проходит раз в четыре года и для нашего коллектива это очень значимая победа. Можно сказать, она имеет историческое значение для коллектива, перешагнувшего 45-летний рубеж", – поделился Валерий В. Арцер.

На торжественном закрытии конкурса на сцену выйдут Александр Пьянков с номером "Ухажер", а девушки исполнят "Куражки".