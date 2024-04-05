Третья "Музыкальная экспедиция" в Тюменской области пройдет в конце мая

С 21 по 26 мая в Тюменской области состоится фестиваль "Музыкальная экспедиция", Концерт-открытие пройдет в Тюменской филармонии.

Далее музыканты представят неповторимые концерты в различных исторических и природных локациях региона: домах деревянного зодчества на пешеходной улице Дзержинского, набережной реки Туры у "Конторы пароходства", культурно-образовательном пространстве "Ива-парк" (село Луговое), селе Кулаково Тюменского района. 24 и 25 мая концерты "Музыкальной экспедиции" планируются в городе Тобольске: парке культуры и отдыха "Александровский сад", Римско-католическом храме Пресвятой Троицы (Польский костёл), Саду Ермака.

"Музыкальная экспедиция" – это уникальный фестиваль-путешественник, который выводит музыку за пределы академических залов и представляет аудитории мировую классику "в исторических декорациях". Выдающиеся исполнители приезжают в небольшие города России и выступают в самых неожиданных пространствах. Проект реализуется при поддержке Минкультуры РФ и Русского музыкального общества.

В этом году в фестивале участвуют:

Борис Андрианов – арт-директор фестиваля "Музыкальная экспедиция", заслуженный артист России, признанный во всем мире виолончелист, профессор (г. Москва);

Анна Кошкина – российская виолончелистка, одна из самых разносторонних и востребованных артисток, виолончель (г. Москва);

Сергей Давыдченко, лауреат первой премии фестиваля Дениса Мацуева Crescendo, пианист (г. Москва);

Екатерина Корнишина – флейта, участник международных фестивалей музыки во Франции, Норвегии, Германии, Израиле, России, Греции, Австрии и Италии. Выступала на одной сцене с такими музыкантами как Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Александр Сладковский, Кристиан Шульц и др. (г. Москва);

Джазовое трио Александра Маслова – известный петербургский ансамбль, исполняющий классическую музыку в джазовой обработке (г. Санкт- Петербург);



Родион Петров и Федор Белугин – солисты квартета Давида Ойстраха, объединившего в своем составе ярких молодых российских солистов, которые уже добились мирового признания. Коллектив ведет активную концертную деятельность в России, гастролирует по Европе, Азии и Южной Америке. Выступления ансамбля проходили в Парижской филармонии, лондонском Уигмор-холле, Зале Пьера Булеза в Берлине, Академии имени Ференца Листа в Будапеште, концертных залах Вены, Дортмунда, Валенсии, Барселоны и др. (г. Екатеринбург);

Андрей Баранов – скрипка, сотрудничал со многими ведущими коллективами мира, такими как Венский симфонический оркестр, Королевский филармонический оркестр (Лондон), оркестры Санкт-Петербургской филармонии и Мариинского театра, musicAeterna, "Камерата Зальцбург", Люксембургский и Брюссельский филармонические оркестры, Малеровский камерный оркестр, Национальный оркестр Бельгии. Выступал с известными дирижёрами, среди которых Юрий Темирканов, Василий Петренко, Владимир Федосеев (г. Екатеринбург).