Двум тюменцам за помощь участникам СВО вручили награды Минобороны РФ

11:29 21 февраля 2025
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Наград Министерства обороны РФ удостоены председатель комитета по социальной политике облдумы, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова и руководитель исполкома реготделения общественной организации "Офицеры России", председатель регсовета первичных отделений "Единой России" Александр Сукаченко. Медали им на заседании регионального парламента военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков

Швецова удостоена медали "За укрепление боевого содружества" за активное участие в сборе гуманитарной помощи для тюменских бойцов СВО и поддержку семей военнослужащих. 

Сукаченко получил медаль "Участнику специальной военной операции". С 2022 года его организация на регулярной основе доставляет гуманитарную помощь в зону СВО, он является надежным связующим звеном между тылом и фронтом, сообщили в пресс-службе реготделения ЕР.

Теги: Единая Россия , Минобороны РФ , награды , Швецова
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