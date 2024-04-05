Георгиевские ленточки в Тюмени начнут раздавать 8 апреля

В Тюмени стартует акции "Георгиевская ленточка", ее открытие пройдет 8 апреля в 15:00 на Цветном бульваре, сообщили в пресс-службе реготделения "Молодая Гвардия Единой России"
Для жителей и гостей города активисты "Молодой Гвардии" прочтут стихи о войне и зажгут огненный меч "Победы", который символизирует неугасаемую память и бессмертный подвиг наших героев. Завершится мероприятие вальсом Победы и торжественной раздачей Георгиевских ленточек.
Федеральный координатор "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев:
Георгиевская лента стала символом победы над фашизмом. Сохранение истории и памяти о героях Великой Отечественной войны — одна из главных задач. Яркий пример искажения истории мы видим на Украине, когда героями становятся фашисты, с которыми сражались наши герои и погибали ради нас с вами. Нельзя допускать такого, важно знать свою историю, без неё не будет будущего.
Акция проводится ежегодно в преддверии Дня Победы с целью увековечивания памяти о подвиге наших ветеранов и героев Великой Отечественной войны. Георгиевские ленточки будут раздавать всем желающим в различных точках города до 9 мая включительно.
Расписание акции "Георгиевская ленточка":
10 апреля 15:00 ул Дзержинского;
12 апреля 15:00 площадь 400-летия;
15 апреля 15:00 ТРЦ Гудвин;
17 апреля 15:00 ТРЦ Галерея Вояж;
19 апреля 18:00 Сквер Института Культуры;
23 апреля 15:00 Цветной Бульвар;
25 апреля 15:00 ул Дзержинского,
30 апреля 15:00 Набережная Тюмени;
1 мая 15:00 Цветной Бульвар;
3 мая 15:00 ТРЦ Кристалл;
6 мая 15:00 Набережная Тюмени;
9 мая 18:45 Площадь памяти
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