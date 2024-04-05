Георгиевские ленточки в Тюмени начнут раздавать 8 апреля

В Тюмени стартует акции "Георгиевская ленточка", ее открытие пройдет 8 апреля в 15:00 на Цветном бульваре, сообщили в пресс-службе реготделения "Молодая Гвардия Единой России"

Для жителей и гостей города активисты "Молодой Гвардии" прочтут стихи о войне и зажгут огненный меч "Победы", который символизирует неугасаемую память и бессмертный подвиг наших героев. Завершится мероприятие вальсом Победы и торжественной раздачей Георгиевских ленточек.

Федеральный координатор "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев:

Георгиевская лента стала символом победы над фашизмом. Сохранение истории и памяти о героях Великой Отечественной войны — одна из главных задач. Яркий пример искажения истории мы видим на Украине, когда героями становятся фашисты, с которыми сражались наши герои и погибали ради нас с вами. Нельзя допускать такого, важно знать свою историю, без неё не будет будущего.

Акция проводится ежегодно в преддверии Дня Победы с целью увековечивания памяти о подвиге наших ветеранов и героев Великой Отечественной войны. Георгиевские ленточки будут раздавать всем желающим в различных точках города до 9 мая включительно.

Расписание акции "Георгиевская ленточка":

10 апреля 15:00 ул Дзержинского;

12 апреля 15:00 площадь 400-летия;

15 апреля 15:00 ТРЦ Гудвин;

17 апреля 15:00 ТРЦ Галерея Вояж;

19 апреля 18:00 Сквер Института Культуры;

23 апреля 15:00 Цветной Бульвар;

25 апреля 15:00 ул Дзержинского,

30 апреля 15:00 Набережная Тюмени;

1 мая 15:00 Цветной Бульвар;

3 мая 15:00 ТРЦ Кристалл;

6 мая 15:00 Набережная Тюмени;

9 мая 18:45 Площадь памяти