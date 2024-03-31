Начался сезон сбора березового сока

В прошлом году промышленным способом было собрано то же количество березового сока, что и в предыдущем, сообщает Тюменский филиал Рослесинфорга.

По информации ведомства, сбор березового сока - узкоспециализированный бизнес, ориентированный на небольшую группу потребителей.

Собирать его в промышленных масштабах можно только в спелом лесу не ранее чем за пять лет до рубки. Нужно выбирать деревья с диаметром не менее 20 см на высоте груди. Отверстия после окончания сезона важно промазать живичной пастой или закрыть деревянной пробкой и замазать варом, садовой замазкой или глиной с известью. Это поможет деревьям остаться здоровыми.

Для собственных нужд специалисты рекомендуют собирать сок со здоровых деревьев с момента начала оттепелей и до распускания почек. С одной березы можно получить от 2 до 5 литров напитка в сутки, сообщает Тюменская линия.