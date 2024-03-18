В Тюменской гордуме одобрили кандидатуры горожан на награждение грамотами и благодарностями

Комиссия по поощрениям Тюменской городской думы рассмотрела и одобрила на награждение за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство Почётной грамотой и Благодарностью гордумы кандидатуры 28 и 30 тюменцев соответственно.

С ходатайствами выступили коллективы предприятий, организаций и ведомств. В числе кандидатов на награждение ряд сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области, а также медики, воспитатели и педагоги, библиотекари, бухгалтеры, юристы, административные работники, члены общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области".

"Когда житель Тюмени получает признательность за свою работу в виде грамоты или благодарственного письма, он понимает, что внёс свой вклад в развитие нашего города. И это является для него огромным стимулом. Особенно важно такое проявление внимания для рядовых сотрудников городских предприятий и организаций. Это говорит о том, что их деятельность видят и ценят", – прокомментировал итоги заседания председатель комиссии по поощрениям городской думы Андрей Голоус.