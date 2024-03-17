В Тюмени участники викторины "Люби свой край" выиграли еще две квартиры

За 17 марта в Тюмени среди участников второго тура викторины "Люби свой край" разыграли две квартиры. Суперпризы за правильные ответы получают Виталий из поселка Боровский и пенсионерка Закия из Тюмени.

Днем ранее квартиры достались двум тюменкам.

Впереди еще один розыгрыш призов, он пройдет в 20:00 в прямом эфире канала "Тюменское время". Для получения подарков нужно быть участником первого тура викторины, принять входящий телефонный звонок и ответить на два вопроса ведущего, связанного с Тюменской областью.

Викторина "Люби свой край" организована в рамках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей", который проходит с 15 по 17 марта по всей области.