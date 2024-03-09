Когда сеять огурцы на рассаду, рассказали тюменцам

- Сеянцы огурцов готовы к посадке в грунт в среднем через 25-30 дней после посева. Исходя из этого рассчитывают и его дату. Следует учитывать и климатические особенности, чтобы в ожидании высадки рассада не томилась и не вытягивалась.

В неотапливаемые теплицы с теплыми грядками, заправленными биотопливом (навоз), лучше это сделать в апреле. В таком случае успевайте посеять огурцы на рассаду с середины марта и до первой декады апреля. В теплицы из поликарбоната и стекла растения высаживаются позднее, поэтому и сроки посева сдвигаются, - советует опытная дачница Нина Петрова.

- Семена я обеззараживаю в настое чесночной шелухи. Заливаю ее кипятком из расчета 2 грамма на литр воды. Настаиваю 2 часа и процеживаю, - делится дачница. - В каждый горшочек сажают по 2-3 семечка на глубину 1,5-2 см. Семена засыпают влажной землей. После посева землю не поливают, иначе семена уйдут глубоко и не прорастут. Горшки закрывают пленкой и ставят в теплое место.

Не спешите с высадкой рассады в грунт, теплолюбивые огурцы при температуре почвы ниже +15 градусов расти не будут. Мало того, высаженные в холодную землю растения могут погибнуть или заболеть вирусными заболеваниями, - сообщает КП-Тюмень.