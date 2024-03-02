Как выбрать цветы к 8 марта, рассказала эксперт

При выборе и хранении срезанных цветов есть свои тонкости, утверждает опытный флорист и биолог Валентина Погорельцева. По ее словам, тюльпаны, нарциссы и ирисы – это полые весенние цветы, поэтому, если покупать их заранее, необходимо обязательно держать их в пленке и в воде с добавлением снега или льда. Тогда цветы распускаются медленнее и хранятся намного дольше.

При выборе роз тоже есть свои нюансы. – Что касается роз, здесь обязательно нужно обратить внимание на "рубашку". Это нижние маленькие деформированные листья бутона. Их желательно, не удалять, иначе "бокал" цветка начинает быстро рассыпаться, и общий вид резко становится непривлекательным, – говорит Погорельцева.

Валентина также добавила, что при выборе роз, как и при выборе других цветов, обязательно стоит осмотреть цветок на наличие опрелостей листьев и на состояние кромки листьев бутона. Хранить розы рекомендуется подальше от радиаторов и обязательно делать срез стебля не только под углом 45 градусов, но и разрезать стебель крест-накрест, чтобы поверхность впитывания воды была максимальная.

– Когда ставите цветы в вазу, обязательно удалите все нижние листья, которые соприкасаются с водой. В противном случае будет происходить процесс гниения и цветы долго так не простоят, – отмечает биолог.

Кроме того, Валентина категорически не советует покупать розы с блестками на листьях бутона. Таким образом флористы пытаются скрыть увядшие лепестки бутонов, - сообщает Мегатюмень.