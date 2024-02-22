В региональном парламенте вручили медали общественного признания "Отец солдата"

В Большом зале Тюменской облдумы состоялось торжественное вручение медали общественного признания "Отец солдата". По мнению инициаторов мероприятия, эта церемония – знак безмерной благодарности и уважения родителям, которые воспитали настоящих защитников Отечества, возможность поблагодарить отцов, воспитавших достойных патриотов, которые проявили особое мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

В зале собрались семьи участников СВО, представители органов власти, ветераны локальных войн, лидеров общественных патриотических организаций Тюменской области, члены Общественной палаты и регионального отделения Всероссийского общественного движения "Отцы России", воспитанники регионального Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", волонтеры, которые вносят свой неоценимый вклад в общее дело Победы.

Открыл встречу первый заместитель главы регионального парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов. "Для меня большая честь участвовать в торжественной церемонии награждения. Мы собрались накануне Дня защитника Отечества – знаменательной даты для всех россиян, которая сегодня обретает особый смысл, чтобы вручить медали "Отец солдата" вам, родителям, воспитавшим настоящих мужчин и патриотов России. Мы все гордимся нашими героями. По первому зову встав на защиту страны, они демонстрируют исключительные примеры храбрости, стойкости и отваги. В память о тех, кто погиб, до конца исполнив свой воинский долг, о тех, кто отдал свою жизнь в бою, мужественно сражаясь с врагом, мы склоняем головы. Наша святая обязанность всегда помнить об этом. Хочу выразить безмерную благодарность всем вам за воспитание достойных сыновей, мужественных и бесстрашных", - сказал Артюхов.

Участник специальной военной операции, заместитель начальника по военно-политической работе Тюменского высшего военно-инженерного командного ордена Кутузова училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова полковник Михаил Багров высказал слова признательности отцам и матерям, которые воспитали мужественных сыновей, истинных патриотов своей страны. "Спасибо вам за то, что воспитали настоящих мужчин, настоящих патриотов Российской земли. Вечная память всем кто погиб. Их подвиг мы никогда не забудем", - отметил Багров.

По словам законодателя, члена правления Всероссийского общественного движения "Отцы России", председателя регионального отделения Алексея Салмина, Россия всегда славилась своими защитниками, которые на протяжении многовековой истории нашей страны не раз доказывали, что им нет равных. "Это люди, которые в трудные минуты вставали на защиту Отечества, защиту своей родной земли. Низкий поклон семьям, которые воспитали настоящих защитников своей Родины", - подчеркнул депутат.

Медаль общественного признания "Отец солдата" была вручена 34 семьям участников СВО. Двадцать бойцов отдали свою жизнь за свободу и независимость России.

Напомним, эта награда учреждена общероссийским движением "Отцы России" 9 мая 2022 года. Ее вручают отцам, воспитавшим защитников Отечества, проявивших особое мужество в ходе специальной военной операции, и тем, кто сражается на передовой вместе с сыновьями.