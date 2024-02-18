В феврале рекомендуется заняться посевом перцев на рассаду

Для закрытого грунта, посев проводят в начале февраля, для открытого – можно сеять в начале марта. Возраст рассады при высадке должен быть 60-65 дней. Семена перца всходят медленно, в течение 10 – 12 дней. Для сокращения времени прорастания рекомендуется производить посев в грунт, пролитый горячей водой, это ускорит процесс набухания оболочки семян. Грунт следует выбрать рыхлый, питательный.

Рекомендуется посев производить в один общий контейнер. Пикировку перцев проводить при наличии у растений 2-3 настоящих листочков, в отдельные 200 гр. стаканчики, с дальнейшей перевалкой в 500 гр. Перемещение подросших растений в более объемные емкости проводят, когда корни растений оплетут весь земляной ком. Считается, что рассада перца не любит пересадку, поэтому рекомендуем перевалку, - сообщает КП-Тюмень.

Поливать лучше водой, при температуре в помещении 22-24 градуса. "Грунт между поливами просушиваем, не заливаем, иначе при переувлажнении возможно поражение рассады корневыми и прикорневыми гнилями, - советует агроном филиала Россельхозцентра по Тюменской области Елена Шадрина.