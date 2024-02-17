Активная молодежь может принять участие в "Школе студенческой весны"

Стартовал прием заявок на проект "Школа студенческой весны". Студенты средне-специальных и высших учебных заведений подготовятся к областному этапу фестиваля "Студенческая весна". Заявки принимаются до 24 февраля в официальном сообществе ВКонтакте "Мультицентр "Моя территория" | Тобольск".

25 февраля на открытии проекта пройдет знакомство с региональными экспертами и кураторами, а также первые мастер-классы. Участники узнают об актуальных направлениях и тематиках областной и российской Студвесны, придумают идеи творческих номеров и составят по ним концепции.

С 26 февраля до 8 марта тоболяки поработают с кураторами над созданием творческих номеров, медиапродуктов и концертной программы.

9 марта студенты смогут доработать номера с региональными экспертами.

10 марта молодых людей Тобольска ждет подведение итогов проекта, неформальный вечер и показ номеров. Творческие номера и медиапродукты, созданные участниками, будут представлены 30 марта на гала-концерте городской Студенческой весны, - сообщает Мегатюмень.