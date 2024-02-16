Путин наградил тюменские семьи Моргуновых и Сабировых медалью ордена "Родительская слава"

У Игоря и Светланы Моргуновых четыре сына и дочь, у Руслана и Эльвиры Сабировых три мальчика и одна девочка - 15 февраля президент подписал указ, согласно которому эти многодетные семьи награждены медалью ордена "Родительская слава".

Государственная награда учреждена в 2010 году и вручается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Светлана Анатольевна Моргунова более 26 лет работает учителем-логопедом в детском саду. Имеет множество профессиональных наград, награждена медалью "Материнская слава". Игорь Васильевич Моргунов – майор полиции в отставке, занимается общественной деятельностью, ведет активную работу в школе по патриотическому воспитанию. Награжден медалью "За безупречную службу" III степени, медалью "Отцовская доблесть". И Светлана Анатольевна, и Игорь Васильевич имеют звание ветерана труда.

В семье Моргуновых Светланы Анатольевны и Игоря Васильевича пятеро детей. 25-летний Василий окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации имени князя Александра Невского, сейчас он - офицер пресс-службы Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. 22-летний Иаков прошел службу по призыву в Ансамбле песни и пляски Краснознаменного Центрального Военного округа Министерства обороны Российской Федерации в Екатеринбурге, сейчас учится в колледже искусств Тюменского государственного института культуры. 19-летний Анатолий сейчас учится в колледже искусств Тюменского государственного института культуры. Все мальчики закончили музыкальную школу, имеют спортивный разряд. 15-летняя Ева - воспитанница Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации". Занимается баскетболом и танцами, увлекается моделированием одежды и танцами. 11-летний Иосиф учится в музыкальной школе по классу кларнета, увлекается рисованием, имеет разряд по плаванию, поет в хоре, играет в шахматы.

Сабиров Руслан Ахатович — депутат Тюменской городской думы. Вместе с женой Эльвирой Фларисовной ведут активную общественную деятельность, работают с детьми, оставшимися без попечения родителей, поддерживают людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Супруги имеют множество почетных наград и грамот.

В семье Сабировых воспитываются четверо детей. 17-летняя Элина заканчивает школу, является участником "Движения Первых", принимала участие в организации мероприятия "Дети Донбасса", увлекается танцами. 13-летний Артур является активным участником школьных военно-патриотических и кадетских движений. 6-летний Тимур и 5-летний Руслан ходят в детский сад, вместе с родителями активно участвуют во всех конкурсах, занимаются спортом. Все дети отлично учатся, имеют множество наград и грамот за различные достижения.

Ранее Указом президента РФ Владимира Путина от 8 февраля 2024 года медалью ордена "Родительская слава" были награждены семьи Халяпиных из Тюмени и Богданенко из Ишима. На данный момент в Тюменской области медалью ордена всего награждены 18 семей, включая Моргуновых и Сабировых, ооьбщили в пресс-службе департамента соцразвития Тюменской области.

Фото предоставлены семьями пресс-службе департамента соцразвития Тюменской области.