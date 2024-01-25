Тобольск отправляет в зону СВО генераторы и посылки для бойцов

Очередную машину с гуманитарным грузом для участников специальной военной операции отправили жители Тобольска, в составе партии - генераторы, кабели, сети и подарки от детей, сообщил мэр города Максим Афанасьев.

"Сегодня на СВО из Тобольска отправлена очередная машина с трёхтонным грузом. Это 15-я экспедиция из нашего города. Загрузили самое необходимое: генераторы, аккумуляторы, электрокабели, в посылки вошли около 250 новогодних подарков, которые для наших ребят подготовили дети. Неизменно отправляем маскировочные сети, которые плетут наши неравнодушные тоболячки, сегодня погрузили более десятка", - отметил Афанасьев.

По словам мэра, в городе работает три центра по плетению сетей - в церкви Михаила Архангела, церкви евангельских христиан и в поселке Сумкино, недавно открылся четвертый — в микрорайоне Иртышский при первичной ветеранской организации.