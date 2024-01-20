В каких сферах больше вакансий в Тюменской области

В 2023 году в Тюменской области 43 тыс. 436 жителей обратились в службу занятости за содействием в поиске работы. 33 тыс. 545 человек, то есть 77,2%, были трудоустроены. В 2022 году было 55 тыс. 902 соискателя, из которых 68,4% получили работу, сообщает региональный департамент труда и занятости.

По данным на 1 января 2024 года, на учете в Тюменской области 3 тыс. 437 зарегистрированных соискателей, в том числе 2 тыс. 204 официальных безработных. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,30%.

В областном банке вакансий 21 тыс. 514 предложений о трудоустройстве, то есть по шесть на соискателя. Больше всего вакансий в сфере строительства (3 тыс. 200), обрабатывающих производствах (2 тыс. 232), в образовании (2 тыс. 130).

В направлении транспортировки и хранения готовы принять 1 тыс. 934 специалиста; торговли и ремонта автотранспорта - 1 тыс. 838; госуправлении и обеспечении военной безопасности, соцобеспечении — 1 тыс. 823; сельском, лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве - 1 тыс. 768; здравоохранении и социальных услугах - 1 тыс. 450, сообщает Вслух.ру.