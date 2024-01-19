Депутат Тюменской гордумы организовал для детей мастер-класс

Мастер-класс по изготовлению фотобутафории для подопечных центра "Семья" организовал депутат Тюменской городской думы Вадим Долгих.

Встреча с детьми прошла в приемной "Единой России", гости познакомились с депутатом, проявили интерес к творчеству, получили массу позитивных эмоций и с пользой провели время.

"Мы решили провести мастер-класс по фотобутафории, чтобы подарить ребятам хорошие настроение, приобщить к творческому процессу и отвлечь от гаджетов. Эмоции у всех, включая взрослых, от такого общения очень позитивные", - отметил Вадим Долгих.

Инспектор по охране детства центра "Семья" Ольга Лаптева рассказала, что на встречу с депутатом привезла детей из 38 школы, все живут на ДОКе, поэтому сама по себе поездка в центр города для многих уже приятное событие. Дети очень рады этому и проявляют большой интерес к мастер-классу. После мероприятия вся компания, включая депутата, планирует прогуляться по Центральной площади у правительства и прочувствовать атмосферу праздника на пешеходной улице города.