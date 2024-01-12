В Тюмени проведут форум для ветеранов-активистов

Звершающий проект "Эстафета доблести Тюменской области" форум пройдет 23 января в Тюмени (улица Советская, 61, начало в 11:00). К участию приглашаются ветераны города Тюмени. Необходима предварительная регистрация по электронной почте gvalueva@bk.ru.

Проект "Эстафета доблести Тюменской области" является продолжением на региональном уровне Всероссийского проекта "Эстафета поколений", реализуемого с 2016 года при поддержке Фонда президентских грантов и Общественной палаты РФ.

В рамках проекта проводятся форумы активистов ветеранских организаций. Методический блок включает в себя лекции на актуальные темы: "Социальное проектирование", "Особенности бухучёта НКО". Отдельным разделом проекта является комплексное социологическое исследование ветеранского сообщества Тюменской области.

В Тюмени проект реализуется АНО "Международный центр памяти "Связь поколений" при поддержке гранта губернатора Тюменской области и призван укрепить взаимодействие внутри ветеранского сообщества, активизировать наставническую работу с молодежью, создать условия для творческого самовыражения ветеранов, усовершенствовать методическую базу.