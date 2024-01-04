Инвалид по зрению организовал в Тюмени индикаторов жидкости для слепых

Полностью слепой тюменец решил помогать другим. Он организовал в Тюмени производство индикаторов уровня жидкости. Они помогают слепым в быту. Фирма Евгения Жаданова единственная в России выпускает подобные приборы.

Анна Фадеева не видит 18 лет. Раньше налить кипяток в кружку для слепой женщины было большой проблемой. Теперь на кухне хозяйку выручает маленький прибор. Это индикатор жидкости. Называется "Чудо-кузнечик". Он издает звуковой сигнал, если чай приближается к краю кружки.

Евгений Жаданов, социальный предприниматель: "Канада, Австралия, Китай, Британия. А почему мы не можем это делать? Это стало основным двигателем мысли. Белоруссия, интенсивно Казахстан покупает, первый раз отправил в Армению".

В прошлом году с производства вышло 500 "кузнечиков". В этом году - уже тысяча.

Игорь Кульков, генеральный директор компании "КипарисЭлектроникс": "Для инженеров стоял вопрос, как это собрать в масштабе 1000 и десяток тысяч штук, поэтому мы пересмотрели конструкцию и решили ее заменить".

Идею Евгения Жаданова поддержали на уровне региона. Он победил на местном этапе Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес", сообщает Вслух.ру.

"Департаментом инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Евгению в 2023 году был присвоен статус "Социальное предприятие". Это позволило ему заявиться на конкурс грантов", - рассказала начальник отдела департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антонина Рындина.