Тюменские районы планируют усилить брендами

Районы Тюменской области продолжают работу над своими брендами. Очередную стратегическую сессию представители областной торгово-промышленной палаты провели в селе Туртас Уватского района. - Брендирование помогает подчеркнуть уникальность территории и привлечь туристов, что влияет на развитие экономики района, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - У нас есть, что показать – это неоднократно отмечалось не только местными жителями, но и гостями. Только в первом полугодии район принял 20 тысяч туристов. В создании бренда важны предложения и идеи тех, кто здесь живет.

В обсуждении участвуют школьники, историки, краеведы, активисты, представители бизнеса и администрации. На стратегической сессии команды определяли основные смыслы территории и разрабатывали гипотезы ее позиционирования. Большинство опрошенных отметили в своей малой родине привлекательность первозданной природы, недаром одним из символов был обозначен медведь. Также среди достопримечательностей отметили музеи, культурные и спортивные учреждения, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.