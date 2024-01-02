Тюменские студенты создали гипоаллергенный пазл

Пазл, выполненный в виде контура Тюменской области, создали тюменские студенты для программы по развитию молодежного предпринимательства "Я в деле". Внутри - животные, которые обитают в регионе.

Проект получил название Buratino_kids. Авторами выступили Анастасия Чарушникова, Егор Меньшиков, Мария Ширшова и Егор Рачев.

"У нас есть столярная мастерская Buratino_store, где мы делали светильники, ключницы, в общем, создавали товары для взрослой аудитории. Именно здесь мы открыли подразделение, чтобы заниматься экологически чистыми игрушками для ребят", - рассказал корреспонденту руководитель проекта, студент ТИУ Егор Рачев.

На своем производстве ребята для детских изделий используют прочный бук, его практически невозможно сгрызть. Со временем древесина может стать "шершавой", но это не причинит ребенку вреда, так как материал не оставляет заноз. Также все игрушки обработаны специальным воском, а не лаком, который может быть токсичен.

Кроме пазла, ребята создали новогодних драконов, медведей, зайцев, есть также сердечки из четырех составляющих. В планах разработка балансирующей игрушки в виде Конька-горбунка. Его выпустят в 2024 году. На каждое изделие можно нанести любую надпись. Стоимость игрушек начинается от 1 тыс. рублей, сообщает Тюменская линия.