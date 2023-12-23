Тюменская промышленность сотрудничает со средними учебными заведениями

В настоящее время часть проходящих практику студентов может остаться работать на производстве. - Сейчас не самая простая ситуация с квалифицированными кадрами, поэтому самый действенный способ ее исправить - готовить специалистов на своем заводе, - говорит исполнительный директор ООО НП "Базовое машиностроение" Павел Гончаров. - Мы заключили соглашение о сотрудничестве с тюменским "Колледжем цифровых и педагогических технологий". Первым шагом было знакомство студентов, которые обучаются по программам "Оператор станков с программным управлением и слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики", а также "Аддитивные технологии" с основными производственными мощностями и станочным парком предприятия. Уже после этого готовы предоставить молодым специалистам возможность прохождения производственной практики под руководством опытных наставников и дальнейшее трудоустройство на предприятии.

По материалам департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.