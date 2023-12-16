В этом году жители региона потратили в магазинах более 50 млрд рублей

По данным Тюменьстата и Росстата, жители Тюменской области потратили в магазинах 51 млрд 990,5 млн рублей за октябрь — на 25,6% больше, чем в тот же месяц год назад.

Начиная с августа оборот розничной торговли в Тюменской области превышает 51 млрд рублей в месяц. В целом за 10 месяцев граждане оставили на кассах 459 млрд 717,6 млн рублей. Это на 17,7% больше, чем в январе-октябре 2022 года. Динамика в Тюменской области самая высокая в Уральском федеральном округе. На втором месте ЯНАО (15,9%), на третьем — Челябинская область (10,1%).

Основная часть расходов - 241 млрд 298,8 млн - пришлась на непродовольственные товары. 218 млрд 418,8 млн рублей граждане потратили на продукты, напитки и табачные изделия, сообщает Вслух.ру.