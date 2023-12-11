Как рекомендуют играть зимой с собакой

Эксперты рекомендуют устраивать даже в мороз хороши небольшие, но интенсивные прогулки.

- Многие собаки, и крупных и мелких пород, любят валяться в снегу, прыгать и нырять в сугробы. Эти эмоции полезны для питомца. Одна из самых распространенных зимних игр с собакой – метание снежков. Если она обучена команде "апорт", то сразу поймет, что от нее требуется. Необученному питомцу нужно сначала дать понять, что снежок нужно именно поймать, - рассказывает ветеринар Лилия Назарова. – Можно вместе с собакой лепить снеговиков, особенно им нравится катать снежные шары. Закапывайте игрушки в снегу и предлагайте питомцу найти их – они обожают разнюхивать следы и рыть снег. Это занятие стимулирует умственные и физические способности собаки.

Некоторые собаки очень любят сами закапывать игрушки в снег, а затем находить их. Крупных собак можно запрягать в упряжки и выпускать бегать по заснеженным просторам. Главное, чтобы ваш питомец чувствовал себя хорошо и воспринимал действия хозяина с радостью, сообщает Мегатюмень.