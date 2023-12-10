Тюменцев научат изготавливать керамического дракона в "ЦЕХе"

Предновогоднюю программу подготовили для жителей и гостей Тюмени мастера арт-пространства "ЦЕХ" в музее им. И. Я. Словоцова. Вместе с умельцами горожане смогут изготовить керамического дракона – символа наступающего 2024 года, рассказала заведующая центром промыслов и ремесел структурного подразделения "Музейный комплекс им. И. Я. Словцова" Анна Кузнецова.

"Под чутким присмотром мастеров можно будет сделать подарки для себя и своих близких - изготовить смоляную игрушку, новогодний барельеф и керамического дракона. А также посетить мастер-классы "Искусство на мини-холстах", "Скотч-геометрия"", - уточнила Анна Кузнецова.

В музейно-ремесленном "ЦЕХе" ежедневно проводят мастер-классы и мероприятия, которые посетили более 3 тыс. человек с июня 2023 г. Также в арт-пространстве работает гончарная мастерская. На ней желающих знакомят с гончарным делом, техникой сграффито и росписью ангобами по готовому изделию, сообщает Тюменская линия.