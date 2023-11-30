Тюменская ДШИ "Этюд" и ее педагог в восьмерке лучших в России

В Государственном академическом Большом театре России состоялась церемония награждения победителей и призеров самых масштабных конкурсов Минкультуры России "Лучший преподаватель детской школы искусств" и "Лучшая детская школа искусств".

В финальных испытаниях, которые прошли с 27 по 29 ноября в Концертном зале Дома культуры на ВДНХ приняли участие восемь преподавателей детских школ искусств, 8 городских и 8 сельских ДШИ, отобранных в федеральных округах.

Представители Тюменской области стали финалистами федерального этапа общероссийских конкурсов и вошли в восьмерку лучших в стране: ДШИ "Этюд" города Тюмени (директор Светлана Шкурина) и лучший преподаватель УФО – Ярослава Мельникова.

В ходе конкурсных испытаний Ярослава представила культурно-просветительский проект "Песенная губерния". Проект является отличным примером демонстрации основ традиционной культуры и уникальности нематериального этнокультурного достояния России.

Всего в общероссийских конкурсах Минкультуры России в 2023 году приняли участие 83 преподавателя ДШИ, 60 городских и 37 сельских детских школ искусств. Конкурсы являются масштабными федеральными смотрами лучших достижений в системе художественного образования, направленными на выявление лучших методик и практик работы с одаренными детьми в сфере искусств.