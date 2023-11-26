Какие подарки ждут тюменцы на Новый год

По данным опросов, популярными подарками к Новому году тюменцы назвали сладости, деликатесы, духи и косметику, а также бижутерию, сувениры, игрушки и деньги. Сообщается, что предпочтения наших земляков в выборе новогодних подарков не меняются несколько лет. Стеклянная и керамическая посуда — всегда в тренде. Моноподы для селфи — презент, который не утрачивает актуальность. Если любите вино, то можно купить декантер - стеклянный графин, в котором раскрывается аромат и вкус напитка.

Современные модели делают в форме глобуса или подковы. В топе популярных подарков к новому году - микротоковый массажер. Он оказывает лимфодренажный эффект и усиливает эффективность средств по уходу за кожей. Есть в списке и перчатки с подогревом. Они работают от аккумулятора и с ними не страшны даже самые лютые морозы. Хороший подарок для тех, кто работает на улице или любит кататься на сноуборде. У закупающих новогодние подарки интерес имеется к биокамину, сообщает КП-Тюмень.