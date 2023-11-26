Для творческих тюменских студентов проведут выездную лабораторию

С 30 ноября по 3 декабря в детском лагере "Остров детства" пройдет творческая выездная лаборатория "Премьера". На событие, главной темой которого станет Всемирный фестиваль молодежи, отправятся 92 тюменца от 16 до 35 лет — их отобрали эксперты.

Участников распределят на четыре команды, в каждой команде участники будут разделены по направлениям: музыкальное, театральное, танцевальное, дизайн и кастомайзинг. Под руководством кураторов и экспертов они придумают гимн молодежи региона и представят варианты символа в финале проекта, сообщает Мой-портал.ру.



"Все отобранные молодые люди талантливые и амбициозные. Их участие — первый шаг к реализации творческого потенциала. Возможно, именно он станет отправной точкой на пути к новым возможностям для участников "Премьеры". Уверена, что результатом своей работы на проекте — гимном и символом молодежи региона, они еще долго будут гордиться", — рассказала руководитель лаборатории "Премьера" Анастасия Егорова.