Встречи с жителями Уватского района проводятся регулярно

Первые встречи прошли в Демьянке, Тугалово и Горнослинкино.

Вопросы ЖКХ, медицинской помощи и ремонта дорог в приоритете во время встреч представителей властей с жителями сельских поселений Уватского района.



- Общение в формате "Выездной администрации" в прошлом году показало хорошую эффективность, - говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. - Общение напрямую дает объективную картину о состоянии дел в селах и деревнях района, позволяет подвести итоги сделанного и наметить планы на будущее.

В Демьянке отремонтировали несколько дорог, ФАП и частично школу. Еще одна проблема, которая была поднята жителями, связана с работой скорой помощи. Дело в том, что у нас наблюдается недостаток квалифицированных специалистов: водителей и медиков. Но работа над привлечением кадров идет. Летом к исполнению обязанностей приступила выпускница медицинского образовательного учреждения. Надеюсь, что вскоре закроем этот вопрос.

Одной из важных тем остается качество питьевой воды. По словам руководителя муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрея Быкова водоочистные сооружения уже построены. В настоящее время идет работа по вводу их в эксплуатацию. Для водоочистки приобретены все необходимые фильтрующие материалы, сообщили в пресс-службе главы Уватского района.