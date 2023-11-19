Тюменская область занимает вторую строчку в УрФО по динамике платных услуг

Жители Тюменской области получили платных услуг за девять месяцев на 122 млрд 064,2 млн рублей. За год этот объем увеличился на 3,2%. По динамике регион на втором месте в УрФО после Свердловской области, где оборот вырос на 6,6%, сообщает Тюменьстат.

В марте, апреле и июне 2023 года жители потратили на платные услуги более 14 млрд рублей в месяц. Самыми экономными, с общим чеком более 12 млрд рублей были январь, февраль и август.

Уже стало традицией, что основное повышение цены приходится на услуги зарубежного туризма: по сравнению с декабрем они увеличились на 45,8%. Медицинские услуги выросли в цене на 9%, организаций культуры — на 8,6%, образования — на 7,9%.

Телекоммуникационные услуги подорожали на 4,8%, правовые — на 4%, жилищно-коммунальные и аренда квартир — на 3%, бытовые — на 2,9%.

Согласно официальный статданным, подешевели на 1,7% только услуги пассажирского транспорта, сообщает Вслух.ру.