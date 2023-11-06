Новые объекты аквакультуры появятся в Уватском районе

В Уватском районе молодь сиговых и осетровых рыб будут подращивать в специально обустроенных прудовых комплексах. - Объекты аквакультуры возведет ООО "МБМ" на прибрежной зоне рыбоводного участка Ванихин сор, расположенного на территории Осинниковского сельского поселения. Сейчас здесь проводятся земельно-планировочные работы, - уточнил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.
В обустроенных прудах можно будет использовать систему аэрации и подкармливать рыбу. Это позволит регулировать процесс роста независимо от природных явлений вроде засухи и маловодия, с чем предприятие сталкивается последние несколько лет.
В Тюменской области это первый проект по обустройству прудового комплекса, реализуемый за счет средств частного бизнеса. Всего в Уватском районе на сегодня реализуется 18 инвестиционных проектов в сфере нефтедобычи, деревопереработки, придорожного сервиса, торговли, сервисных услуг, АПК, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.
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