Тренинг по ПДД прошли около сотни тюменских учителей

Тюменские автоинспекторы провели занятия для педагогов из городов и районов Тюменской области на курсах повышения квалификации по обучению детей безопасному участию в дорожном движении в Тюменском институте регионального развития образования, сообщает пресс-служба УМВД ТО.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали педагогическим работникам об особенностях обучения школьников правилам безопасного поведения на проезжей части, обскдили с ними формирование навыков безопасного поведения на дороге, начиная с понятий участников дорожного движения, выбора безопасного маршрута "дом-школа-дом", знаний сигналов светофора, правил поведения на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, в общественном транспорте.

Автоинспекторы напомнили педагогам, что в формировании у детей навыков безопасного поведения на дороге важную роль занимают родители, поэтому в работе с ними на родительских собраниях, встречах необходимо обращать внимание на правильные действия взрослых.