Тренинг по ПДД прошли около сотни тюменских учителей

16:30 23 октября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменские автоинспекторы провели занятия для педагогов из городов и районов Тюменской области на курсах повышения квалификации по обучению детей безопасному участию в дорожном движении в Тюменском институте регионального развития образования, сообщает пресс-служба УМВД ТО.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали педагогическим работникам об особенностях обучения школьников правилам безопасного поведения на проезжей части, обскдили с ними формирование навыков безопасного поведения на дороге, начиная с понятий участников дорожного движения, выбора безопасного маршрута "дом-школа-дом", знаний сигналов светофора, правил поведения на регулируемых  и нерегулируемых пешеходных переходах, в общественном транспорте.

Автоинспекторы напомнили педагогам, что в формировании у детей навыков безопасного поведения на дороге важную роль занимают родители, поэтому в работе с ними на родительских собраниях, встречах необходимо обращать внимание на правильные действия взрослых.

Теги: безопасность дорожного движения , ГИБДД Тюменской области , школы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2023