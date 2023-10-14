Почти 800 тысяч рублей выиграла тюменская молодежь на реализацию инициатив

В Тюменской области завершилась вторая волна конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Участники прошли образовательную программу, проработали свои идеи с наставниками и защитили проекты перед экспертами. 12 проектов получили ресурсную поддержку на реализацию.

Всего для участия во второй волне конкурса организаторы получили 43 заявки от молодых людей из Тюмени, Казанского, Сладковского, Абатского, Ишимского, Тобольского, а также Ялуторовского, Заводоуковского, Нижнетавдинского и Тюменского районов.

В онлайн- и офлайн-форматах под руководством экспертов участники проработали свои идеи, проконсультировались с наставниками конкурса. Также активная молодежь приняла участие в "Батле идей" — представила свои проекты, получила обратную связь и дополнительную поддержку для инициатив.

Грант в размере 100 000 рублей получили тюменцы Алеся Никитина и Андрей Кулаков. Проект Алеси "#МЫРИСУЕМ" — программа коррекции эмоциональной и коммуникативной сферы детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию и находятся в социально-опасном положении. Андрей представил инициативу для семейных путешествий "В погоне за белым соболем": участники проекта посетят туристические локации и создадут новые семейные традиции.

Екатерина Багаева из Тюменского района получила грант в размере 95 000 рублей на проект "Герои нашего времени". Его участники снимут мини-фильмы о военных, ветеранах войны и волонтерах, встретятся с представителями патриотических направлений. Также для них проведут тематические вечера с песнями под гитару и чтением стихов.

"Благодаря конкурсу "Моя идея" молодые лидеры и сообщества Тюмени и юга Тюменской области могут заявить о своих социально значимых инициативах, которые затрагивают важные проблемы. Команда мультицентра всегда готова оказать поддержку инициативной молодежи, продвигать их проекты на грантовые конкурсы федерального и регионального значения", — рассказала редакции Мой-портал.ру Ирина Мустыгина, руководитель бренда "Моя территория".