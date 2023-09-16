Уватский район заявил о готовности к отопительному сезону

В начале сентября проведены пробные пуски котельных в Уватском районе, сообщает Пресс-служба администрации Уватского района. По словам руководителя муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрея Быкова, пуски прошли успешно: "Для улучшения качества, надежности и безаварийной работы теплоисточников на котельных выполнили промывку котлов и техническое обслуживание насосов. В Алымке и Красном Яре в котельных заменили дымовые трубы, в Увате – котел, насосное оборудование и отремонтировали автоматику".

- Масштабные работы на сетях теплоснабжения были произведены в Селе Красный Яр, где провели капитальный ремонт на улице Стивы Дорониной. Во всем районе создали материальный и резервный запас топлива, на котельные завезены уголь и нефть. Что касается запуска тепла, то в первую очередь оно пойдет в школы, детские сады и медицинские учреждения. Отопление в домах и у других потребителей появится, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток не превысит +8°C градусов, - уточнил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.