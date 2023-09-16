Для агрокласса Красноярской школы Уватского района разработали специализорованную программу

Выездное занятие для ребят в крестьянско-фермерское хозяйство, специализирующееся на выращивании зерновых культур, организовал ГАУ Северного Зауралья. Школьники наблюдали за уборкой и обмолотом зерновых, учились различать злаки овса, ячменя и пшеницы, узнали, какие крупы и продукты питания из них готовят.

По словам заместителя главы администрации Уватского района Сергея Гордиевского, красноярские школьники обучаются по специализированной дополнительной программе Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Экскурсии на сельхозпредприятия проводятся для учеников агрокласса регулярно, причем дети посещают предприятия не только в Уватском районе, но и за его пределами.

Так, в январе ребята побывали в агрофирмах Заводоуковского городского округа. Такие занятия - основа правильного восприятия учебного материала, ведь на встречах ребята наглядно узнают, как ведется сельское хозяйство. Всего в Тюменской области создано 72 агрокласса, уточняет КП-Тюмень.