Тюменские первокурсники могут оформить транспортную карту, чтобы ездить в автобусах за полцены

Льгота для студентов предусматривает две поездки в день, каждая будет стоить 15 рублей. Первокурсники, поступившие в вузы и ссузы Тюмени, смогут добираться на занятия за полцены. Льготный проезд предусмотрен в автобусах и маршрутках Тюмени.

Необходимо подать заявление через МФЦ "Мои документы" или портал https://uslugi.admtyumen.ru, выбрав муниципальную услугу "Принятие решения о предоставлении льготного проезда студентам, школьникам и пенсионерам".

Дубликат транспортной карты (после потери, порчи, стирания фото и букв с цифрами) можно получить в офисе "Тюменской транспортной компании" на ул. Котовского, 52.

Льгота действует с сентября по июнь включительно. В июле и августе картой можно пользоваться, но будет списываться 29 рублей, то есть полная стоимость со скидкой в один рубль за безналичный расчет.

Контролировать и пополнять баланс карты можно на официальном сайте "ТТС" https://oao-tts.ru/Если по окончании календарного месяца останутся деньги на балансе, они автоматически переносятся на следующий, сообщает Вслух.ру.