Моор поздравил тюменцев с Днем знаний

Фото с открытия школы в Ишиме

В поздравлении губернатор Александр Моор отметил, что новый учебный год — одно из самых важных событий для всех семей, где есть дети. Особенно волнуются и ждут 1 сентября первоклассники. Их в области в этом году свыше 26 тысяч.

"Чтобы детям было комфортно и интересно учиться, а педагогам — работать, только в этом году примут учеников пять новых школ. Три из них — в Тюмени, две — в Вагайском и Упоровском районах. Ещё, после масштабной реконструкции, откроется школа в городе Ишиме. Строительство новых и обновление действующих образовательных учреждений области было и остается приоритетной задачей правительства региона на ближайшие годы", — подчеркнул губернатор.

Глава региона пожелал ученикам, педагогам, родителям успешного учебного года, интересных встреч и событий, открытий и побед.